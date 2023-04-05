Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он перечислил, какие системы помогут в борьбе с такими бомбами.

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Какие бомбы есть в России

Собеседник отметил, что в целом существует 3 типа авиационных бомб. Первая из них – свободно падающая бомба. Когда такую сбрасывает самолет, она фактически летит прямо вниз. Стандартный размер такой бомбы – полтонны.

Их и у русских, и у нас тысячи и десятки тысяч. Это стандартная старая советская авиабомба, которую в свое время очень много изготовили. И использовать сейчас свободно падающие бомбы, ни мы, ни россияне не можем,

– отметил Роман Свитан.

Ведь для этого нужно зайти над территорией противника, что не позволяет сделать система ПВО. Впрочем, партнеры нам здесь помогли, предоставив комплекс JDAM.

"Эти навесы – это такие крылышки со стабилизаторами, которые идут под систему GPS. Они планируют бомбу – могут это делать до 70 километров. Крыльца раскрываются, и бомба из свободно падающей переводится в режим планирующей", – пояснил летчик-инструктор .

Россияне пытаются "на коленке" также воспроизвести что-то вроде JDAM. Впрочем, это выходит довольно неточно, а в промышленном производстве таких систем в России еще нет.

Это неточно, иногда просто разваливаются в воздухе эти крылышки, которые они толком собрать не могут. Бомба падает практически под себя. Донецк они уже бомбили такими бомбами,

– заявил военный эксперт.

Хотя это и создает проблемы для самих россиян, собеседник уверен, что они и дальше будут пытаться забрасывать такие бомбы. Их ведь у них очень много.

Как Россия применяет авиабомбы: смотрите видео

Планирующие бомбы

Третий тип – это управляемая или планирующая бомба. Там вместо крылышек есть расширенные стабилизаторы, на которых авиабомба падает с высоты 10 – 15 километров. Они приводятся с помощью GPS.

Но для этого россиянам нужно выйти поближе к линии фронта, а мы их сбиваем. Последняя попытка такого сбрасывания была, когда мы сбили Су-34 над Енакиевым,

– рассказал военный эксперт.

Он также отметил, что у таких бомб очень маленькая эффективная площадь рассеяния, поэтому их очень сложно определить и отследить. Так что лучший вариант – сбивать сами самолеты.

"Это F-16, Patriot, SAMP/T. То есть это дальние системы ПВО или F-16 как система, несущая противоракетные системы", – резюмировал Роман Свитан.

Россия применяет планирующие бомбы