Про це в ефірі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він перерахував, які системи допоможуть у боротьбі з такими бомбами.

Також цікаво Еволюція деградації: як Росія пересідає на стару техніку і чому мобілізовані горітимуть у Т-34

Які бомби є в Росії

Співрозмовник відзначив, що загалом існує 3 типи авіаційних бомб. Перша з них – бомба, яка вільно падає. Коли таку скидує літак, вона фактично летить просто вниз. Стандартний розмір такої бомби – пів тонни.

Їх і в росіян, і в нас тисячі й десятки тисяч. Це стандартна стара радянська авіабомба, яких свого часу дуже багато виготовили. Та використовувати зараз бомби, що вільно падають, ні ми, ні росіяни не можемо,

– зазначив Роман Світан.

Адже для цього потрібно зайти над територією противника, а це не дозволяє зробити система ППО. Втім, партнери нам тут допомогли, надавши комплекс JDAM.

"Ці навіси – це такі крильця зі стабілізаторами, які йдуть під систему GPS. Вони планують бомбу – можуть це робити до 70 кілометрів. Крильця розкриваються, і бомба з такої, що вільно падає, переводиться в режим плануючої", – пояснив льотчик-існтруктор.

Росіяни намагаються "на колінці" також відтворити щось схоже до JDAM. Втім, це виходить доволі неточно, а в промисловому виробництві таких систем у Росії ще немає.

Це неточно, іноді просто розвалюються в повітрі ці крильця, які вони до ладу зібрати не можуть. Бомба падає під практично себе. Донецьк вони вже бомбили такими бомбами,

– заявив військовий експерт.

Хоча це й створює проблеми для самих росіян, співрозмовник певен, що вони й надалі намагатимуться закидати такі бомби. Адже їх у них дуже багато.

Як Росія застосовує авіабомби: дивіться відео

Плануючі бомби

Третій тип – це керована або плануюча бомба. Там замість крилець є розширені стабілізатори, на яких авіабомба падає з висоти 10 – 15 кілометрів. Вони наводяться також за допомогою GPS.

Та для цього росіянам потрібно вийти ближче до лінії фронту, а ми їх збиваємо. Остання спроба такого скидання була, коли ми збили Су-34 над Єнакієвим,

– розповів військовий експерт.

Він також відзначив, що в таких бомб дуже маленька ефективна площа розсіювання, тому їх дуже важко визначити й відстежити. Тож найкращий варіант – збивати самі літаки.

"Це F-16, Patriot, SAMP/T. Тобто це дальні системи ППО або F-16 як система, що несе протиракетні системи", – резюмував Роман Світан.

Росія застосовує плануючі бомби