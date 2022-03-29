Россия применяет против нас десятки ракет ежедневно, – Зеленский обратился в парламент Дании

Президент Владимир Зеленский 29 марта выступил с обращением перед парламентом Дании. Глава государства отметил, что каждый день Россия применяет против Украины десятки ракет.

В среднем россияне выпускают по 40 ракет в сутки, заметил президент. Зеленский рассказал, что утром враг ударил по Николаеву – городу корабелов.

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Николаев – абсолютно мирный город, – президент

Николаев – совершенно мирный город, мечта которого была стать центром кораблестроения на Черном море. В результате этого удара разрушено здание областной администрации. К настоящему времени известно о 7 погибших, 22 раненых,

– сказал президент.

Зеленский заметил, что никаких воинственных мечтаний у николаевцев не было, они не представляли никакой угрозы для России. Но местные обитатели стали мишенью для русского вооружения.

Президент сообщил, что общее количество средств поражения, которое использовала Россия против Украины – на ее земле, просто невозможно сосчитать.

Интенсивность боевых действий – выше, чем во время Второй мировой

Мы можем сказать, что интенсивность боевых действий, ведущих против нас, выше, чем во время Второй мировой войны – наиболее разрушительной войны для Европы,

– добавил Зеленский.

За месяц войны в Украине уже есть целый "черный перечень" городов, которые уничтожил враг. В десятках городов и сел сожжены жилые районы.

Россия хочет уничтожить любую основу для нормальной жизни Украины

Президент подчеркнул, что только образовательных учреждений полностью уничтожено 773.

Цель России, добавил украинский президент, уничтожить какую-либо основу для нормальной жизни в Украине.

Оккупанты сознательно делают так, чтобы от Украины ничего живого не осталось, только руины, только беженцы. Уже более 10 миллионов украинцев покинули родные места из-за боевых действий,

– сказал Зеленский.

Около 4 миллионов украинцев выехали за пределы государства – это женщины и дети. Там, откуда они приехали, на обочине много сожженных и расстрелянных машин.

Президент рассказал Дании о Мариуполе

Президент рассказал Дании о заблокированном в течение 3 недель Мариуполе, где до сих пор остаются до 100 тысяч человек.

Пока был снег, люди растапливали его и получали воду. Все это время мы не можем доставить в город гуманитарные грузы, их просто блокируют,

– отметил президент.

Более 90% зданий Мариуполя разрушены. Однако россияне не останавливаются, подрывая даже укрытия, где они знают, что были люди.

Российские власти думают, что они обойдет санкции

Происходящее в Мариуполе президент назвал военным преступлением в прямом эфире.

Зеленский заметил: российские власти думают, что им это сойдет с рук, а санкции удастся обойти. По поводу эмбарго на российскую нефть идут только разговоры.

Что касается международного трибунала, то нужные годы, чтобы привлечь конкретных виновников к ответственности. Поэтому мы обращаемся к вам и ко всему демократическому сообществу мира: санкции нужно усиливать,

– подчеркнул Зеленский.

Это давление нужно ради того, чтобы Россия искала мир. Ведь сейчас россияне растаптывают все базовые ценности Европы. Оккупанты депортируют людей силой, насилуют женщин и девушек, занимаются мародерством, в Россию вывезли около 2 тысяч детей.

Зеленский еще раз подчеркнул необходимость солидарности в ЕС: чтобы в Евросоюзе не было филиалов России, которые пытаются заработать больше денег даже сейчас. Президент добавил, что предполагает Будапешт.

Именно доходы от энергоресурсов позволяют России быть дерзкими, поэтому президент Украины посоветовал обратить внимание на зеленую энергетику.

Обратите внимание! Зеленский поблагодарил датские компании, которые покинули рынок России и попросил Данию быть лидерами в продвижении решений и пригласил к инициативе восстановления Украины.

На слова президента Украины датские парламентарии откликнулись громкими аплодисментами.