Чтобы не допустить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, россия применяет ту же тактику, что и Иран: анализ ISW

россия прибегает к манипуляциям, чтобы не допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Такую тактику применяет Иран.

россияне манипулируют национальность инспекторов МАГАТЭ, чтобы задержать миссию международного агентства. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны в отчете за 28 августа.

Обратите внимание россия нанесла террористический удар по Сарнам, "хлопок" у оккупантов: основное за 186 день войны

россия применяет стратегии Ирана

россия также начала внедрять стратегии, подобные тем, которые использовал Иран, пытаясь манипулировать и, возможно, задержать миссию Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ на АЭС в ближайшем будущем,

– говорится в сообщении.

27 августа МАГАТЭ собрало миссию в составе главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран" для посещения Запорожской АЭС на следующей неделе. В частности, из списка исключены США и Великобритания, потому что россия считает их несправедливо предвзятыми.

Известно, что российские спецназовцы пытают работников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали о нарушении безопасности инспекторам МАГАТЭ. Ведь российская оккупационная власть пытается ограничить присутствие украинских сотрудников на станции. Кроме того, оккупанты начали собирать подписи жителей Энергодара с требованием "прекратить украинские обстрелы" для того, чтобы предоставить их инспекторам.

Такое манипулирование национальностью инспекторов и посягательство на справедливость в отношении инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран давно использует, чтобы скрыть преступления.

Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 28 августа: видео