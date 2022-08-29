росіяни маніпулюють національність інспекторів МАГАТЕ, щоб затримати місію міжнародного агентства. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни у звіті за 28 серпня.

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росія застосовує стратегії Ірану

росія також почала впроваджувати стратегії, подібні до тих, які використовував Іран, намагаючись маніпулювати та, можливо, затримати місію Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ на АЕС у найближчому майбутньому,

– мовиться в повідомленні.

27 серпня МАГАТЕ зібрало місію у складі голови МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та 13 експертів із "переважно нейтральних країн" для відвідування Запорізької АЕС наступного тижня. Зокрема, зі списку виключені США та Велику Британію, бо росія вважає їх несправедливо упередженими.

Відомо, що російські спецназівці катують працівників Запорізької АЕС, щоб вони не розповіли про порушення безпеки інспекторам МАГАТЕ. Адже російська окупаційна "влада" намагається обмежити присутність українських співробітників на станції. Окрім того, окупанти почали збирати підписи жителів Енергодару з вимогою "припинити українські обстріли" для того, що надати їх інспекторам.

Таке маніпулювання національністю інспекторів і зазіхання на справедливість щодо інспекцій МАГАТЕ – це тактика, яку Іран давно використовує, щоб приховати злочини.

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