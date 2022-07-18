Из российских частей в Украину массово вывозят контрактников, отказников везут под конвоем

Огромные потери российских оккупантов уже изрядно сказываются. Враг пытается пополнить свои силы, но желающих ехать умирать в Украину очень мало.

По данным британского командования, российские оккупанты в войне против Украины потеряли уже более 50 000 солдат, это треть их сухопутных сил. Враг принял твердое решение утилизировать еще больше своих военных, а особенно тех, кто отказывается ехать умирать в Украину.

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Так называемых "отказников" в рядах российской армии стало очень много. Российские солдаты боятся ВСУ гораздо больше, чем кадыровцев или каких-либо наказаний за отказ ехать на войну. Они понимают, что даже при таких условиях у них хоть какой-то шанс на жизнь, а поездка в Украину предполагает только один вариант обратной поездки – с отсутствующими конечностями или в цинковом гробу.

Впрочем, командование российских оккупантов воспринимает своих солдат исключительно как расходящийся материал, о котором можно не беспокоиться. Там даже не учитывают, что в их армии нет даже отдаленно похожего на боевой дух.

Как сообщили в СІТ, в некоторых российских воинских частях начали выполнять приказ об отправке на войну против Украины абсолютно всех контрактников, даже отказавшихся участвовать в боевых действиях.

Отказчиков стали массово и без предупреждения насильно/обманом вывозить на границу, в том числе под конвоем военной полиции,

– говорится в сообщении СІТ.

Масштабы этого явления пока неизвестны, но вряд ли оккупанты ограничатся несколькими частями. До войны с Украиной они привлекли почти все свои силы, поэтому будут пытаться бросать в бой максимальные ресурсы.

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