Пролетели над Таллинном: после выхода России из ДСНВ в ЕС прилетели стратегические B-52 из США

Путин объявил о приостановлении участия России в ДСНВ. В США отреагировали практически молниеносно. В ЕС прилетели сразу 4 стратегических бомбардировщика B-52.

По имеющейся информации, воздушные суда вылетели из США. Теперь эти 4 стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress будут находиться на авиабазе Морон в Испании.

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Для чего перебросили бомбардировщики

Как отмечают в сообщении, в Европу их перебросили "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами в НАТО". Обратим внимание, что эти бомбардировщики способны транспортировать ядерное оружие. Их транспортировали с базы Минота, расположенной в Северной Дакоте.

Заметим, что два стратегических бомбардировщика, прежде чем прибыть в Испанию, совершили трансатлантический полет. Они пролетели над Эстонией, ведь 24 февраля она отмечала День независимости. Полет совершали на низкой высоте над площадью в Таллинне. Таким образом воздушные суда приняли участие в параде в честь праздника. К слову, от Таллина до России каких-то несколько сот километров. Представляем, как пылало в Москве.

Бомбардировщики приняли участие в параде в Эстонии: смотрите видео

Впечатляющий пролет бомбардировщиков над Таллинном: смотрите видео

Миссии оперативных бомбардировочных групп – это обычные операции, проводимые во всем мире, чтобы продемонстрировать обязательства по обороне США, а также интеграцию с союзниками и партнерами,

– подчеркивает командование.

По имеющейся информации, стратегические бомбардировщики из США не будут просто находиться в Европе. Они будут участвовать в совместных учениях и операциях в регионе, к которым будут привлечены союзники и партнеры.

Как США отреагировали на решение Путина