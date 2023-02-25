Пролетели над Таллинном: после выхода России из ДСНВ в ЕС прилетели стратегические B-52 из США
Источник:Командование американских ВВС в Европе
Путин объявил о приостановлении участия России в ДСНВ. В США отреагировали практически молниеносно. В ЕС прилетели сразу 4 стратегических бомбардировщика B-52.
По имеющейся информации, воздушные суда вылетели из США. Теперь эти 4 стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress будут находиться на авиабазе Морон в Испании.
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Для чего перебросили бомбардировщики
Как отмечают в сообщении, в Европу их перебросили "для сотрудничества и укрепления отношений с союзниками и партнерами в НАТО". Обратим внимание, что эти бомбардировщики способны транспортировать ядерное оружие. Их транспортировали с базы Минота, расположенной в Северной Дакоте.
Заметим, что два стратегических бомбардировщика, прежде чем прибыть в Испанию, совершили трансатлантический полет. Они пролетели над Эстонией, ведь 24 февраля она отмечала День независимости. Полет совершали на низкой высоте над площадью в Таллинне. Таким образом воздушные суда приняли участие в параде в честь праздника. К слову, от Таллина до России каких-то несколько сот километров. Представляем, как пылало в Москве.
Бомбардировщики приняли участие в параде в Эстонии: смотрите видео
Впечатляющий пролет бомбардировщиков над Таллинном: смотрите видео
Миссии оперативных бомбардировочных групп – это обычные операции, проводимые во всем мире, чтобы продемонстрировать обязательства по обороне США, а также интеграцию с союзниками и партнерами,
– подчеркивает командование.
По имеющейся информации, стратегические бомбардировщики из США не будут просто находиться в Европе. Они будут участвовать в совместных учениях и операциях в регионе, к которым будут привлечены союзники и партнеры.
Как США отреагировали на решение Путина
- Заметим, что решение Путина приостановить участие России в ДСНВ президент США Джо Байден считает большой ошибкой. Это он подчеркнул во время своего визита в Варшаву.
- Американский лидер подчеркнул, что полномасштабное вторжение на территорию Украины стало испытанием не только Киева. Это также испытания Европы, Америки, НАТО и всех демократий мира.
- В то же время Байден пообещал жесткую приверженность Вашингтона договору о взаимной обороне и защите нашего государства. По словам президента США, аппетиты агрессора невозможно остановить, поэтому ему нужно противостоять.
- Напоследок заметим, что за решение приостановить участие России в ДСНВ единогласно проголосовали в госдуме. Случилось это 22 февраля, на следующий день после анонса Путина.