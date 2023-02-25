За наявною інформацією, повітряні судна вилетіли зі США. Тепер ці 4 стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress перебуватимуть на авіабазі Морон в Іспанії.

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Для чого перекинули бомбардувальники

Як зазначають у повідомленні, до Європи їх перекинули "для співпраці та зміцнення відносин з союзниками та партнерами в НАТО". Зауважимо, що ці бомбардувальники здатні транспортувати ядерну зброю. Їх транспортували з бази Мінота, що у Північній Дакоті.

Зауважимо, що два стратегічні бомбардувальники, перш ніж прибути до Іспанії, здійснили трансатлантичний політ. Вони пролетіли над Естонією, адже 24 лютого вона відзначала День незалежності. Політ здійснювали на низькій висоті над площею у Таллінні. Таким чином повітряні судна взяли участь у параді на честь свята. До слова, від Таллінна до Росії якихось кількасот кілометрів. Уявляємо, як палало у Москві.

Бомбардувальники взяли участь у параді в Естонії: дивіться відео

Bombarderos estratégicos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. en el cielo sobre la ciudad de Tallin, Estonia. pic.twitter.com/zeprlR3BIc — Realidad internacional (@realidad_int) February 24, 2023

Вражаючий проліт бомбардувальників над Таллінном: дивіться відео

Місії оперативних бомбардувальних груп – це звичайні операції, які проводяться у всьому світі, щоб продемонструвати зобов'язання в обороні США, а також інтеграцію з союзниками та партнерами,

– підкреслює командування.

За наявною інформацією, стратегічні бомбардувальники зі США не просто перебуватимуть в Європі. Вони братимуть участь у спільних навчаннях і операціях у регіоні, до яких будуть залучені союзники та партнери.

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