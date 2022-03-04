Россия пришла убивать, – пленный оккупант рассказал родным правду о войне в Украине

25-летний Александр – один из тех, кого Россия перебросила воевать против Украины. Но когда парень увидел, что на самом деле здесь происходит, решил сдаться в плен.

Сейчас россиянин находится в Николаеве. Парень утверждает, что таких как он (военных, сдавшихся в плен украинцам) – более 1 500. Его историю 24 канал узнал от своих источников в разведке.

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"Мы здесь не миротворцы, мы – убийцы"

Александр рассказал, что командование убеждало: они едут в Украину как "миротворцы". Впрочем, он увидел, что все совсем не так. И решил, что лучше сдаться, чем убивать мирных жителей. Россиянин попросил прощения за свой народ, хотя и понимает, что такого не простят.

На самом деле это мы как убийцы, как фашисты. Наши Вооруженные силы просто стреляют во все, что видят и не видят,

– признал пленный.

"Хочу обратиться ко всем матерям, к своим друзьям, к русским – поднимитесь. Вы же единый народ, как в Украине. Меня тут в плену накормили. А что наша армия? Дала Сухпаек просроченный. Хочу, чтобы вы все вышли и сказали, чтобы остановилась война. Здесь гибнут маленькие дети. Я собственными глазами это видел и не хочу, чтобы так было", – отметил он.

"Когда убегал, свои же в меня стреляли"

Чтобы рассказать всю правду о войне, которую развязала Россия, Александр позвонил к родным и друзьям. Родителей он попросил не смотреть телевидение, ведь там врут, что Украина – это зло. "Наша власть сейчас – фашисты. Я сдался в плен, потому что не могу стрелять по мирным жителям", – пояснил парень. Впрочем, родная мать ему поверила не сразу.

Находясь под влиянием российской пропаганды, она спрашивала, почему его заставляют так говорить. Далее – начала повторять выдумки врага о том, что Украина якобы "сбрасывает ракеты на Россию". Александр подчеркнул, что такое могут сделать разве сами же россияне. Ведь когда он убегал, то свои же стреляли в него.

Я сам это говорю. Просто я здесь и все это вижу. Со мной сдались многие люди. Нас 1 500 таких, понимаешь, которые не хотят убивать мирных жителей,

– подчеркнул парень.

"Я сдался, потому что увидел, как они сносят здесь города. Здесь нет "бандеровцев или фашистов". Здесь маленькие дети. У меня ведь тоже сын, 3 месяца ему. Такие же дети – здесь в подвале. Я относил сухпаек и все видел", – добавил пленный.

Родные парня обещают бить тревогу

Кроме родителей, Александр пообщался и с другими родными и своими друзьями. Всем он повторял, что нуждается в их помощи и со слезами на глазах повторял, что он – не убийца. Парень просил "поднимать всех" и выходить на протесты.

Один из родственников (очевидно, дядя) спросил россиянина, как к нему относятся в плену. Тот ответил, что его кормят трижды в день, дают воды. Что люди в нашем государстве – хорошие, а "бандеровцев" и националистов, которыми так пугает путинский режим, здесь нет. "Просто Россия пришла убивать здесь всех. Нам одно говорили, а на самом деле все по-другому. Я человека не смог убить, я сбежал", – повторял он.

Что россиянин рассказывал родным: смотрите видео

Большинство из собеседников отвечали, что любят его и сделают все, как он просит. "Мы все написали, завтра твои друзья будут писать заявление. Я тебе клянусь. Я по видео все видел, мы все понимаем. Держись", – отвечали Александру.