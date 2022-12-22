В Минобороны Британии рассказали, почему россияне привлекли к подготовке мобилизованных белорусских инструкторов. Дело в том, что в ВС России пока нет таких специалистов.
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Почему белорусских инструкторов привлекли к подготовке мобиков
Согласно данным Минобороны Британии, Россия и Белоруссия широко афишируют развертывание российских подразделений в Беларуси. Вероятно, что вооруженные силы Беларуси недавно взяли на себя значительную, но более незаметную роль в тренировке тысяч недавно мобилизованных российских резервистов.
Использование белорусских инструкторов, вероятно, является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов. Поскольку обилие их прошло успешную "демилитаризацию" в Украине, утверждает британская разведка.
Там отмечают, что хотя Россия и Беларусь имеют большой опыт военного сотрудничества, подготовка белорусами мобилизованных российских военнослужащих демонстрирует смену ролей.
Белорусские вооруженные силы традиционно считаются Россией уступающими российским войскам, и их использование в качестве инструкторов свидетельствует о перенапряжении российской военной системы.
– говорится в возведении.
Вероятное нападение из Беларуси
- В СМИ часто появляется информация о подготовке нападения из Белоруссии. Сейчас это маловероятно, однако в ВСУ есть план действий на случай разных сценариев.
- По словам летчика-инструктора Романа Свитана, количество белорусских войск пока недостаточно для вторжения.
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Политолог Николай Давыдюк считает, что Лукашенко мог ответить "да" по призыву Путина вступить в войну, но оставил себе пространство для маневра.
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Вместе с тем, аналитики мониторинговой группы сообщают, что российские силы в Беларуси таки опрокидывают технику и личный состав из полигонов ближе к границе с Украиной.