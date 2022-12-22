У Міноборони Британії розповіли, чому ж росіяни залучили до підготовки мобілізованих білоруських інструкторів. Річ у тім, що у ЗС Росії наразі брак таких спеціалістів.

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Чому білоруських інструкторів залучили до підготовки мобіків

Згідно з даними Міноборони Британії, Росія та Білорусь широко афішують розгортання російських підрозділів у Білорусі. Ймовірно, що Збройні сили Білорусі нещодавно взяли на себе значну, але більш непомітну роль у тренуванні тисяч нещодавно мобілізованих російських резервістів.

Використання білоруських інструкторів, ймовірно, є спробою частково заповнити нестачу російських військових інструкторів. Оскільки велика кількість їх пройшла успішну "демілітаризацію" в Україні, стверджує британська розвідка.

Там наголошують на тому, що хоча Росія і Білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованих російських військовослужбовців демонструє зміну ролей.

Білоруські збройні сили традиційно вважаються Росією такими, що поступаються російським військам, і їх використання в якості інструкторів свідчить про перенапруження російської військової системи,

– йдеться у зведенні.

Ймовірний напад з Білорусі