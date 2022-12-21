Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, что россияне могут обстрелять Беларусь и обвинить в этом ВСУ.
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ППК "Вагнера" будет обстреливать Беларусь
Свитан рассказал, что провокация обстрелов Беларуси Россией и затем обвинения в этом Украине вполне возможно. Сейчас именно заметная подготовка не к вторжению в Украину, а к таким провокациям, к таким прецедентам. Выполнять это будут частники, а не регулярные сотрудники, военнослужащие России или Белоруссии.
Я думаю, оно будет исполнено в ближайшее время. Мы станем свидетелями провокации в районе Гомельской области,
– отметил военный эксперт.
Свитан о том, где Россия может устроить провокации на границе Беларуси и Украины: смотрите видео
Подобные провокации России
Летчик-инструктор продолжил, что такую тактику Россия уже применяла и раньше. Она обстреливала Донецк, Макеевку. Такие же действия были совершены и в Еленовке по нашим ребятам "Азовцам", погибшим в результате этих действий.
"То есть следует ожидать провокаций в районе границы Беларуси с Украиной. Я думаю, что в районе Черниговской области со стороны Украины и Гомельской области с белорусской стороны", - отметил полковник ВСУ в запасе.
Новости Беларуси: последние события
- В Центре национального сопротивления сообщили, что наемники из ЧВК "Вагнера" прибыли на северную границу Украины. Они могут готовить провокации, чтобы имитировать обстрелы Беларуси.
- В СМИ появлялась информация, будто Беларусь точно сдвинет с нескольких направлений на Украину. Однако ГУР предупреждало, что это враждебное ИПСО, и в самом деле ничего не произошло до сих пор.
- Российский ПИК "Вагнера", вероятно, готовится к имитации обстрела со стороны Украины территории Беларуси. Впрочем, границу с последней находится под надежной охраной украинских войск.