Оккупанты признали атаку украинского дрона по нефтебазе: сочные кадры пожара

Силы обороны Украины ночью 12 октября атаковали нефтебазу в оккупированных Ровеньках на Луганщине. Оккупационные власти уже признали, что ее атаковал украинский беспилотник.

Россияне уже даже показали сочные кадры пожара. На них видно, как местные пожарные пытались ликвидировать возгорание, передает 24 Канал.

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Нефтебаза в Ровеньках уничтожена

Утром россияне жаловались на массированную атаку по Ровенькам, рассказывали о работе своей ПВО. Потом в российских телеграм-каналах появилась информация, что якобы было много сбитых целей.

"Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Ровеньках в ЛНР, произошло возгорание одного топливного резервуара", – позже сообщили местные оккупационные власти.

Атакованная нефтебаза в Ровеньках / Фото Петра Андрющенко

Там также отчитались, что пострадавших якобы нет.

Как добавил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, нефтебаза была атакована примерно десятком БпЛа. Пожар уже якобы ликвидировали.

Пожар на нефтебазе в Ровеньках / Фото Петра Андрющенко

К утру пожар потушили, однако нефтебаза перешла в состояние уничтоженной,

– добавил Андрющенко.

Как также добавили в Генштабе ВСУ, к этому объекту украинские дроны наведываются уже второй раз.

Как горела нефтебаза в Ровеньках: смотрите видео