Речь идет о старшем мичмане дмитрии черемискине. Об этом сообщили в российском телеграм-канале "Можем объяснить", передает 24 канал.

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Жене передали свидетельство о смерти

С апреля черемискин считался без вести пропавшим. Однако через 4 месяца, 11 августа, его жена Надежда Мерзлякова получила официальное свидетельство о смерти. Родственники заявляли о гибели мичмана еще в мае.

Моряк командовал электромеханической боевой частью корабля.



Погибший пятый моряк / Фото из телеграм-канала

россия скрывает гибель экипажа

черемискин – пятый подтвержденный погибший на корабле. Хотя поначалу россия говорила об одной жертве. В целом оккупанты признали смерть матроса-срочника ивана франтина, а также моряков леонида савина, ивана вахрушева и егора шкребца.

Потопление крейсера "Москва": что известно

Флагман черноморского флота россии затонул 14 апреля. 13 апреля появились первые сообщения о пожаре. Сообщили, что корабль на дно отправили 2 украинских ракеты "Нептун".

Однако в минобороны россии заявили, мол, на крейсере был просто пожар, приведший к детонации боезаряда.

К моменту попадания ракеты на корабле было примерно 510 членов экипажа. По данным военных аналитиков, по меньшей мере половина из них погибли.

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