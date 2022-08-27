Мовиться про старшого мічмана дмитра череміскіна. Про це повідомили у російському телеграм-каналі "Можемо пояснити", передає 24 канал.

До теми На 110 день: батько загиблого матроса на крейсері "Москва" отримав свідоцтво про смерть сина

Дружині передали свідоцтво про смерть

З квітня череміскін вважався безвісти зниклим. Проте через 4 місяці, 11 серпня, його дружина Надія Мерзлякова отримала офіційне свідоцтво про смерть. Родичі заявляли про загибель мічмана ще у травні.

Моряк командував електромеханічною бойовою частиною корабля.


Загиблий п'ятий моряк / Фото з телеграм-каналу

росія приховує загибель екіпажу

череміскін – п'ятий підтверджений загиблий на кораблі. Хоча спочатку росія говорила про одну жертву. Загалом окупанти визнали смерть матроса-строковика івана франтіна, а також моряків леоніда савіна, івана вахрушева та єгора шкребц.

Потоплення крейсеру "Москва": що відомо

  • Флагман чорноморського флоту росії затонув 14 квітня. 13 квітня з'явились перші повідомлення про пожежу. Повідомили, що корабель на дно відправили 2 українські ракети "Нептун".
  • Однак у міноборони росії заявили, мовляв, на крейсері була просто пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду.
  • На момент влучання ракети на кораблі було приблизно 510 членів екіпажу. За даними військових аналітиків, щонайменше половина з них – загинули.

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