Мовиться про старшого мічмана дмитра череміскіна. Про це повідомили у російському телеграм-каналі "Можемо пояснити", передає 24 канал.

До теми На 110 день: батько загиблого матроса на крейсері "Москва" отримав свідоцтво про смерть сина

Дружині передали свідоцтво про смерть

З квітня череміскін вважався безвісти зниклим. Проте через 4 місяці, 11 серпня, його дружина Надія Мерзлякова отримала офіційне свідоцтво про смерть. Родичі заявляли про загибель мічмана ще у травні.

Моряк командував електромеханічною бойовою частиною корабля.



Загиблий п'ятий моряк / Фото з телеграм-каналу

росія приховує загибель екіпажу

череміскін – п'ятий підтверджений загиблий на кораблі. Хоча спочатку росія говорила про одну жертву. Загалом окупанти визнали смерть матроса-строковика івана франтіна, а також моряків леоніда савіна, івана вахрушева та єгора шкребц.

Потоплення крейсеру "Москва": що відомо

Флагман чорноморського флоту росії затонув 14 квітня. 13 квітня з'явились перші повідомлення про пожежу. Повідомили, що корабель на дно відправили 2 українські ракети "Нептун".

Однак у міноборони росії заявили, мовляв, на крейсері була просто пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду.

На момент влучання ракети на кораблі було приблизно 510 членів екіпажу. За даними військових аналітиків, щонайменше половина з них – загинули.

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