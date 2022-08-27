Мовиться про старшого мічмана дмитра череміскіна. Про це повідомили у російському телеграм-каналі "Можемо пояснити", передає 24 канал.
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Дружині передали свідоцтво про смерть
З квітня череміскін вважався безвісти зниклим. Проте через 4 місяці, 11 серпня, його дружина Надія Мерзлякова отримала офіційне свідоцтво про смерть. Родичі заявляли про загибель мічмана ще у травні.
Моряк командував електромеханічною бойовою частиною корабля.
Загиблий п'ятий моряк / Фото з телеграм-каналу
росія приховує загибель екіпажу
череміскін – п'ятий підтверджений загиблий на кораблі. Хоча спочатку росія говорила про одну жертву. Загалом окупанти визнали смерть матроса-строковика івана франтіна, а також моряків леоніда савіна, івана вахрушева та єгора шкребц.
Потоплення крейсеру "Москва": що відомо
- Флагман чорноморського флоту росії затонув 14 квітня. 13 квітня з'явились перші повідомлення про пожежу. Повідомили, що корабель на дно відправили 2 українські ракети "Нептун".
- Однак у міноборони росії заявили, мовляв, на крейсері була просто пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду.
- На момент влучання ракети на кораблі було приблизно 510 членів екіпажу. За даними військових аналітиків, щонайменше половина з них – загинули.
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