Батько Дмитро Шкребець, син якого вважався зниклим після потоплення крейсеру "Москва", повідомив, що отримав свідоцтво про смерть сина. Це сталося аж на 110 день після інциденту.
До теми На крейсері "москва" загинув син командира дивізії чорноморського флоту, – ЗМІ
"Учора в Севастополі, в Будинку офіцерів, на 110-й день після загибелі мого сина, я отримав свідоцтво про його смерть", – написав батько матроса.
До посту в соцмережі "Вконтактє" Шкребець додав документ, виданий відділом РАГСу Ленінського району Севастополя та датований 27 липня. Датою смерті Єгора Шкребця в ньому значиться 13 квітня 2022 – день, коли стало відомо про затоплення крейсера "Москва".
Весь цей час – 110 днів – Єгор Шкребець вважався зниклим безвісти. Адже міноборони росії офіційно визнало загибель лише одного матроса, незважаючи на те, що сім'ї військовослужбовців із крейсера повідомляли про десятки зниклих.
Що відомо про потоплення "Москви": головне
- Крейсер "Москва", флагман чорноморського флоту, затонув 14 квітня. Перші повідомлення про пожежу на ньому з'явилися 13 квітня. Згодом стало відомо, що корабель уразили дві українські ракети "Нептун", унаслідок чого він пішов на дно.
- За версією міноборони росії, на крейсері була просто пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду. Згодом у росії визнали, що судно затонуло, але досі намагаються приховати причини і втрати особового складу.
- На момент влучання української ракети на кораблі було приблизно 510 членів екіпажу. За даними військових аналітиків, щонайменше половина з них – загинули.
- Однак у росії офіційно визнали загибель лише одного військового з "Москви" – мічмана Івана Вахрушева. Ще 27 військових вважаються "зниклими безвісти".
- Додамо, що російський крейсер "Москва" – це флагман чорноморського флоту росії, який ще у перший день війни 24 лютого українські прикордонники послали у відомому напрямку – "Русский военный корабль, иди нах*й".
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