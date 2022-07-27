Виданню "Агентство" повідомили, що на крейсері "москва", який затонув у середині квітня, загинув Валерій Криворіг – син командира дивізії чорноморського флоту Олега Криворога. Він там мав звання капітана-лейтенанта.
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Після затоплення корабля Криворіг досі вважається зниклим безвісти. Судячи з його сторінки у соцмережах, востаннє в мережі він був 9 квітня, за п'ять днів до загибелі крейсера "москва".
Батько зниклого – Олег Криворіг, командир 30-ї дивізії надводних кораблів чорноморського флоту. До цієї дивізії входив і крейсер "москва".
У пресслужбі Чорноморського флоту не відповіли на запитання журналістів та кинули слухавку.
Потоплення крейсера "москва": основне
- Крейсер "москва", флагман чорноморського флоту, затонув 14 квітня. Перші повідомлення про пожежу на ньому з'явилися 13 квітня. Згодом стало відомо, що корабель уразили дві українські ракети "Нептун", унаслідок чого він пішов на дно.
- За версією міноборони росії, на крейсері була просто пожежа, яка призвела до детонації боєзаряду. Згодом у росії визнали, що судно затонуло, але досі намагаються приховати причини і втрати особового складу.
- На момент влучання української ракети на кораблі було приблизно 510 членів екіпажу. За даними військових аналітиків, щонайменше половина з них – загинули.
- Однак у росії офіційно визнали загибель лише одного військового з "москви" – мічмана Івана Вахрушева. Ще 27 військових вважаються "зниклими безвісти".
- Додамо, що російський крейсер "москва" – це флагман чорноморського флоту росії, який ще у перший день війни 24 лютого українські прикордонники послали у відомому напрямку – "Русский военный корабль, иди нах*й".
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