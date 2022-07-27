Виданню "Агентство" повідомили, що на крейсері "москва", який затонув у середині квітня, загинув Валерій Криворіг – син командира дивізії чорноморського флоту Олега Криворога. Він там мав звання капітана-лейтенанта.

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Після затоплення корабля Криворіг досі вважається зниклим безвісти. Судячи з його сторінки у соцмережах, востаннє в мережі він був 9 квітня, за п'ять днів до загибелі крейсера "москва".

Батько зниклого – Олег Криворіг, командир 30-ї дивізії надводних кораблів чорноморського флоту. До цієї дивізії входив і крейсер "москва".

У пресслужбі Чорноморського флоту не відповіли на запитання журналістів та кинули слухавку.

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