Изданию "Агентство" сообщили, что на затонувшем в середине апреля крейсере "москва" погиб Валерий Криворог – сын командира дивизии черноморского флота Олега Криворога. Он имел звание капитана-лейтенанта.

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После затопления корабля Криворог до сих пор считается пропавшим без вести. Судя по его страничкам в соцсетях, последний раз в сети он был 9 апреля, за пять дней до потопления крейсера "москва".

Отец пропавшего Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей черноморского флота. В эту дивизию входил и крейсер "москва".

В пресс-службе Черноморского флота не ответили на вопросы журналистов и бросили трубку.

Потопление крейсера "москва": основное

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