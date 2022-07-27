Изданию "Агентство" сообщили, что на затонувшем в середине апреля крейсере "москва" погиб Валерий Криворог – сын командира дивизии черноморского флота Олега Криворога. Он имел звание капитана-лейтенанта.
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После затопления корабля Криворог до сих пор считается пропавшим без вести. Судя по его страничкам в соцсетях, последний раз в сети он был 9 апреля, за пять дней до потопления крейсера "москва".
Отец пропавшего Олег Криворог, командир 30-й дивизии надводных кораблей черноморского флота. В эту дивизию входил и крейсер "москва".
В пресс-службе Черноморского флота не ответили на вопросы журналистов и бросили трубку.
Потопление крейсера "москва": основное
- Крейсер "москва", флагман черноморского флота, затонул 14 апреля. Первые сообщения о пожаре появились 13 апреля. Впоследствии стало известно, что корабль поразили две украинские ракеты "Нептун", в результате чего он пошел ко дну.
- По версии минобороны россии, на крейсере был просто пожар, приведший к детонации боезаряда. Впоследствии в россии признали, что судно затонуло, но до сих пор пытаются скрыть причины и потери личного состава.
- На момент попадания украинской ракеты на корабле было около 510 членов экипажа. По данным военных аналитиков, по меньшей мере половина из них погибли.
- Однако в россии официально признали гибель только одного военного из "москвы" – мичмана Ивана Вахрушева. Еще 27 военных считаются "пропавшими без вести".
- Добавим, что российский крейсер "москва" – это флагман черноморского флота россии, который еще в первый день войны 24 февраля украинские пограничники послали в известном направлении – "Русский военный корабль, иди нах*й".
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