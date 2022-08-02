Отец Дмитрий Шкребец, сын которого считался пропавшим после потопления крейсера "Москва", сообщил, что получил свидетельство о смерти сына. Это произошло аж на 110-й день после инцидента.

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"Вчера в Севастополе, в Доме офицеров, на 110 день после гибели моего сына, я получил свидетельство о его смерти", – написал отец матроса.

К посту в соцсети "ВКонтакте" Шкребец добавил документ, изданный отделом ЗАГСа Ленинского района Севастополя и датированный 27 июля. Датой смерти Егора Шкребца в нем значится 13 апреля 2022 года – день, когда стало известно о затоплении крейсера "Москва".

Все это время – 110 дней – Егор Шкребец считался пропавшим без вести. Ведь минобороны россии официально признало гибель только одного матроса, несмотря на то, что семьи военнослужащих с крейсера сообщали о десятках пропавших.

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