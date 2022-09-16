Россия признала шоумена Максима Галкина иностранным агентом

В россии решили внести шоумена Максима Галкина в список так называемых "иностранных агентов". В кремле считают, что Галкин получает помощь от Украины.

Как сообщают российские СМИ, министерство юстиции россии внесло артиста Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию "иностранного агента".

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В россии считают, что Украина финансирует Галкина

Российский минюст утверждает, что Галкин якобы ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника. В российском министерстве юстиции заявили, что источником помощи Галкину якобы является Украина.

Следует отметить, что с начала российской агрессии Галкин поддерживает Украину. Вместе со своей женой Аллой Пугачевой он уехал из россии, хотя российская певица вернулась домой в августе.

Галкин неоднократно публично высказывался против войны. В начале сентября пресс-секретарь путина дмитрий песков сказал, что Галкин делал "очень плохие заявления" и что "ему очевидно с нами не по пути".

Минкульт удалил Галкина из "черного списка"

В июне 2022 года имя Галкина удалили из "черного списка" украинского Минкульта. Туда он попал в ноябре 2021 года, поскольку угрожал нацбезопасности Украины.

Из-за критических высказываний против войны российская фсб отменила все концерты Галкина. Также артисту запретили появляться в рекламах. Галкин заявлял, что отправится в тур по Израилю, а заработанные деньги якобы будет передавать Украине.

Кроме того, он критиковал российских пропагандистов.

Отметим, что Галкин около 7 лет жил в Одессе. Там родились его родственники – мама, бабушка, дедушка и прадедушка.

Также не следует забывать, что в России так называемыми "иностранными агентами" считают едва ли не все оппозиционные медиа. В частности, "Дождь", "Медуза" и другие.