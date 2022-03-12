Россия признала на весь мир, что не может победить

Вчера Россия впервые признала свою слабость. Официально и на камеры.

Сказке о "непобедимой России" пришел конец

Министр обороны РФ Шойгу предложил привлечь наемников с Ближнего Востока. Российская армия сама не может победить – это прозвучало на весь мир.

Важно Воевать у нас будут все – никто не побежит

Это окончательный конец сказки о "непобедимой" российской военной машине. На самом деле они использовали "пушечное мясо" в Сирии и теперь вынуждены делать то же самое в Украине.



Россия никогда не будет способна победить Украину / Фото "Винница. info"

Россия ведет неправедную войну, она ее проигрывает, в том числе с наемниками – победу нельзя купить, ее можно только добыть в борьбе, а на это Россия не способна.

Стоит знать – российские оккупанты хотят пополнить свои ряды наемниками из Ливии и Сирии: смотрите видео