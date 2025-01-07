Россиянам очень тревожно: на какие хитрости они идут, чтобы сохранить корабли в Крыму

Черноморский флот России "парализован" эффективными ударами украинских Сил обороны. Однако, враг дальше пытается использовать порты в Крыму для своих нужд.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что россиянам нужны сразу несколько портов на оккупированном полуострове. Но они понимают, что в любой момент Вооруженные Силы могут нанести удар.

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Для каких нужд используют порты

Оккупанты продолжают торговать, украденным украинским зерном. Для этого используют порт в Феодосии, а также несколько других.

Для военных нужд имеют порты в Севастополе и Донузлаве. Туда могут привести оружие, личный состав, но надолго россияне не останавливают свои военные корабли, потому что это опасно. Они боятся, что Силы обороны Украины нанесут удар.

Поэтому постоянно меняют локацию, ведь понимают, что для атаки нужно точно знать, когда и где будет стоять российский военный корабль,

– отметил Эскендер Бариев.

Несмотря на это, враг все равно пытается использовать все возможные базы для того, чтобы логистическое обеспечение военных действий против Украины не останавливалось.