Контракт уже подписан: Россия продает Ирану истребители, – СМИ

Иран продолжает помогать России совершать геноцид украинцев. За это страна-террористка продает Ирану истребители.

СМИ заявили, что контракт уже подписали. Су-35 – истребитель 4 поколения.

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В США обеспокоены тем, что сотрудничество Ирана и России по военным вопросам усиливается. Официальный Вашингтон очень озабочен.

Пентагон об иранском оружии в Украине

В Пентагоне заявили, что Украина становится "боевой лабораторией". Там активно испытывают иранское оружие вне Ближнего Востока. Об этом заявили в Пентагоне.

Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз, когда Иран примет тактику, методы и процедуры, которые он изучил в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь (на Ближнем Востоке – 24 Канал),

– говорится в сообщении Минобороны США.

Тем временем Россия готова передавать Ирану передовые технологии. Страна-террористка готова на все, лишь бы получить оружие.