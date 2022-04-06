Россия продлила запрет на полеты в центральной части и на юге до 13 апреля

В России в седьмой раз запретили полеты в центральной части и на юге страны. В этот раз летать нельзя будет до 13 апреля 2022 года.

Как отмечает российский "Интерфакс", до 13 апреля запрещаются полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. Это уже седьмое продление запрета, который ввели 24 февраля 2022 года, передает 24 канал.

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Компаниям рекомендуют использовать другие аэропорты

В частности, до 03:45 13 апреля нельзя будет летать в такие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В России уже рекомендуют авиакомпаниям использовать другие аэропорты. К примеру, Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Что касается других аэропортов страны, они работают в штатном режиме. Это касается и международных.

Отметим, что соответствующий запрет вступил в силу 24 февраля 2022 года. Его в Росавиации ввели как только страна напала на Украину. Впоследствии сроки ограничений на полеты переносили. На сегодня, 5 апреля, это уже седьмой перенос.

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