Як зазначає російський "Інтерфакс", до 13 квітня забороняються польоти до 11 аеропортів у центральній і південній частинах Росії. Це вже сьоме продовження заборони, яку запровадили 24 лютого 2022 року, передає 24 канал.

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Компаніям рекомендують використовувати інші аеропорти

Зокрема до 03:45 13 квітня не можна буде літати до таких аеропортів: Анапа, Білгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь та Еліста.

В Росії вже рекомендують авіакомпаніям використовувати інші аеропорти. Наприклад, Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя та Москви.

Що стосується інших аеропортів країни, то вони працюють у штатному режимі. Це стосується також міжнародних.

Зазначимо, що відповідна заборона набула чинності 24 лютого 2022 року. Її у Росавіації запровадили щойно країна напала на Україну. Згодом терміни обмежень на польоти переносили. Станом на сьогодні, 5 квітня, це вже сьоме перенесення.

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