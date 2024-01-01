Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он убежден, что Авдеевку, как и Купянск, для Путина важно взять не с оперативной, а с политической точки зрения.

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Путин оказывает давление на военное руководство

Российский миф о том, что наступление на Авдеевку нужно для того, чтобы обезопасить Донецк от обстрелов, легко опровергнуть тем, что современные средства поражения могут наносить удары на значительно большее расстояние, чем разделяющее Авдеевку и Донецк.

Обратите внимание! Расстояние между Авдеевкой и бывшим областным центром составляет 15 км. В то же время, такие артиллерийские системы, как "Богдана" или Ceasar способны поражать цели на расстоянии 40 километров.

"Это нужно для Путина, чтобы обосновать войну и показать, что российские войска продвигаются в сторону границ Донецкой области. Обоснование всей войны (состоит в том, что – 24 Канал) постепенные успехи в конечном итоге приведут (Россию – 24 Канал) к победному финалу", – объяснил российский правозащитник.

Это абсурдное видение диктатор навязывает своему военному руководству. Можно быть уверены, что "дедлайны" на взятие Авдеевки (сначала – до середины декабря, а затем – до конца 2023 года) были инициативной непосредственно Путина.

Путин подгоняет боевые действия под свои политические планы. Это можно увидеть по толчкам, происходящими на линии боевых действий, в том числе и вблизи Авдеевки. Потери, которые несет российская армия, никого не волнуют: любые жертвы являются вторичными по сравнению с политической задачей,

– убежден Фейгин.

Влияющие "политические наступления" на россиян

Даже если представить, что оккупационная армия все же сумеет занять Авдеевку в течение ближайших 2 – 3 месяцев, это будет стоить для России очень дорого. К примеру, ранее американская разведка публиковала информацию о том, что за первые 2 месяца штурмов Авдеевки враг потерял 13 тысяч военных и, по крайней мере, 220 единиц бронетехники.

За этими абстрактными цифрами стоят конкретные люди. К примеру, недавно в одном из российских телеграмм-каналов жена военного опубликовала эмоциональную речь.

Приехав в Бердянск увидеться с мужем, она получила сообщение, что тот погиб буквально за день до встречи. В ответ жена оккупанта пожелала Путину "гореть в аду", а других женщин призывала бороться за своих мужчин.

"За все политические ходы Путина (российская армия – 24 Канал) расплачивается жизнями людей. Российские военные гибнут зря: их жизнь ничего не стоит. И именно эту фразу повторяют их жены", – подчеркнул Фейгин.

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