Около 22:00 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов, передает 24 Канал.

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Дроновая атака на Кривой Рог

Около 22:53 Воздушные силы сообщили о движении группы ударных БПЛА курсом на Днепр. В 23:11 военные призвали жителей Днепра и Кривого Рога оставаться в укрытиях.

В 23:15 стало известно о взрывах в Кривом Роге. Мониторинговые каналы пишут, что их было около десятка. В городе есть перебои со светом.

Руководитель Совета обороны Александр Вилкул заявил, что город находится под массированной атакой дронов.

Глава ОВА Сергей Лысак в 23:25 написал в сети: "Кривой Рог снова громко. До отбоя будьте в безопасных местах".

Напомним, что вечером 4 апреля 2025 года российские военные совершили ракетную атаку на Кривой Рог. Предварительно, 16 человек погибли, еще полсотни ранены. Повреждена жилищная инфраструктура.