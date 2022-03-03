Россия продолжает бомбить Харьков, превращая его в Грозный, – Арестович

Алексей Арестович рассказал о ситуации в Харькове. Россия продолжает бомбить город, превращая его фактически в Грозный.

Оккупанты били по авиации и артиллерии тяжелыми огнеметными системами. Наши защитники показывают хороший пример мужества.

Важно Над Харьковом слышны самолеты и взрывы – людей призывали находиться в укрытиях

Что означает сравнение с Грозным

Грозный – это столица Чечни. Город был полностью разрушен после второй русско-чеченской войны. Оккупанты разбомбили его.

Добавим, что впоследствии Грозный был отстроен. Теперь там отели высокого класса и небоскребы. Харьков Украина тоже отстроит, когда выиграет войну, а будет платить за это, конечно, агрессор, то есть Россия.