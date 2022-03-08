Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что было несколько попаданий в облэнерго, где расположены основные подстанции.

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Враг хотел повредить ТЭЦ

По словам председателя ОВА, оккупанты пытались повредить ТЭЦ-5. Не оставляют российские войска в покое и Харьков. Там продолжают бомбардировки жилого сектора. Так из-за последствий авиаудара из одного из домов пришлось эвакуировать 150 человек, из еще одного – 200.

Отметим, что ранее Синегубов рассказал о высадке в области российского десанта. 120 человек должны были идти на штурм областного центра, но этому помешала тероборона и ВСУ. 70 оккупантов ликвидировали. Остальные – бежали к границе.

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