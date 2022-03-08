Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що було декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції.

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Ворог хотів пошкодити ТЕЦ

За словами голови ОВА, окупанти намагалися пошкодити ТЕЦ-5. Не залишають російські війська у спокої і Харків. Там продовжують бомбардування житлового сектора. Так через наслідки авіаудару з одного з будинків довелось евакуювати 150 людей, з ще одного – 200.

Зазначимо, що раніше Синєгубов розповів про висадку в області російського десанту. 120 осіб мали іти на штурм обласного центру, проте цьому завадила тероборона та ЗСУ. 70 окупантів ліквідували. Решта – втекли до кордону.

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