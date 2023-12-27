Об этом 24 Каналу рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Константин Машовец. Он также предположил, что скоро противнику придется ограничить свою активность, отказавшись от продвижений на определенных участках.

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Сколько еще Россия сможет наступать

В конце 2023 года российское командование продолжает проводить наступательные действия сразу на нескольких направлениях: в районе Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Токмака и Старомайорского.

Этими действиями агрессор пытается улучшить тактическое положение своих войск. Впрочем, Россия не сможет вести столь масштабные наступательные действия в течение длительного времени.

"Я напомню, что основную массу резервов, даже стратегических, таких как 25-я и 18-я армии, враг уже задействовал. Сейчас Россия разворачивает 11-й и 14-й армейские корпуса в общевойсковые армии, но смысл этих развертываний в другом", – отметил полковник запаса.

Из-за "дальновидных" действий Владимира Путина к Североатлантическому альянсу присоединились Финляндия и Швеция. Теперь Москва планирует увеличить свои силы на этом направлении, создав Ленинградский военный округ. Поэтому сейчас в оценке возможностей России для проведения наступательных действий главным показателем является количество оперативных, а не стратегических резервов.

Учитывая имеющуюся у меня информацию, противник будет способен вести активные наступательные действия на таком количестве оперативных направлений не менее полутора месяца. Но со временем оно (количество направлений, на которых противник способен вести наступательные действия – 24 Канал) сократится до 2 – 3,

– спрогнозировал Машовец.

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