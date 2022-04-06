Россия продолжает перебрасывать свои подразделения из Беларуси в Белгород
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Государство-агрессор продолжает перебрасывать свои подразделения из Беларуси в Белгород. Туда направляются бойцы из подразделений восточного и центрального военных округов.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о ситуации в стране 6 апреля по состоянию на 18:00. В частности, о попытках государства-агрессора усилить своих бойцов.
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Враг перебрасывает войска из Беларуси в Белгород
Военные отметили, что идет подготовка и перемещение подразделений войск России на территорию Украины.
Враг спланировал перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии восточного военного округа с территории Беларуси в Белгородскую область,
– отметили в Генштабе.
Кроме того, фиксируют перемещение в эту область отдельных подразделений центрального военного округа.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск оккупантов обнаружено не было. Подразделения восточного военного округа, которые были выведены на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.
Россия перемещает свои подразделения к железнодорожным станциям для загрузки и последующей передислокации.
Заметим, что после ряда взрывов в Белгородской области россияне начали рыть окопы. Соответствующее распоряжение выдал глава Щебекинского округа Владимир Жданов.
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