Россия продолжает пылать: вблизи Тюмени горит крупный торговый центр
В России 28 апреля зафиксирован еще один масштабный пожар, причины которого неизвестны. В этот раз горит крупный торговый центр в городе Ишим Тюменской области.
Пламя вспыхнуло по всему периметру здания. Об этом сообщают российские пропагандисты.
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Пожар в Тюменской области
Пока неизвестно, что стало причиной столь масштабного пожара. Однако в социальных сетях отмечают, что это еще одно загадочное возгорание, возможно, опять кто-то "покурил не в том месте".
Появилось также видео, где видно мощный огонь на крыше торгового центра и огромный столб черного дыма, поднимающийся в небо. О жертвах или пострадавших пока нет информации.
Загадочные пожары в России: коротко
В России 25 апреля был настоящий день загадочных пожаров, горело много объектов и построек, а именно:
- нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;
- дом в Санкт-Петербурге;
- авиабаза в Уссурийске;
- отделения полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.
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