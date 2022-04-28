Россия продолжает пылать: вблизи Тюмени горит крупный торговый центр

В России 28 апреля зафиксирован еще один масштабный пожар, причины которого неизвестны. В этот раз горит крупный торговый центр в городе Ишим Тюменской области.

Пламя вспыхнуло по всему периметру здания. Об этом сообщают российские пропагандисты.

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Пожар в Тюменской области

Пока неизвестно, что стало причиной столь масштабного пожара. Однако в социальных сетях отмечают, что это еще одно загадочное возгорание, возможно, опять кто-то "покурил не в том месте".

Появилось также видео, где видно мощный огонь на крыше торгового центра и огромный столб черного дыма, поднимающийся в небо. О жертвах или пострадавших пока нет информации.

Загадочные пожары в России: коротко

В России 25 апреля был настоящий день загадочных пожаров, горело много объектов и построек, а именно:

нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;

дом в Санкт-Петербурге;

авиабаза в Уссурийске;

отделения полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске.

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