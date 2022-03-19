Россия продолжает распространять фейковую карту продвижения оккупантов по территории Украины

Только в своих влажных мечтах, а также пропагандистских СМИ, Россия захватывает все большую часть Украины. Впрочем, это не значит, что фейки не распространяются среди украинцев.

Так, Центр противодействия дезинформации при СНБО отметил, что страна-агрессор не оставляет попыток распространять фейки. В частности, говорится о карте, которая показывает продвижение вражеских войск по территории Украины.

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Российские СМИ показывают захват почти половины Украины

Карта, распространяемая пропагандистскими СМИ и другими каналами доступа к информации, не имеет ничего общего с реальностью.

Поэтому в ЦПД отмечают, чтобы никто не верил в то, чем нас пытаются "накормить" враги. Если говорить о карте, то, по мнению кремлевских медиа, почти половина Украины уже под контролем России. Мол, территории либо оккупированы полностью, либо заблокированы.

Фейковая карта захваченной Украины, распространяемая пропагандистскими СМИ

По состоянию на 06:00 19 марта, по информации Минобороны Украины, украинские военные:

сбили 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА, а также 4 крылатых ракеты врага;

уничтожили российского генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева и несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской областях.

Враг непрерывно терпит значительные потери. В связи с круглосуточным лечением раненых оккупантов в Гомеле перенесены или отменены плановые операции белорусских граждан.

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