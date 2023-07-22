На ней можно увидеть, как оккупанты готовились к контрнаступлению ВСУ. Собственно, именно построение нескольких линий обороны и активное минирование всего вокруг становится причиной того, что продвигаться нашим военным сложно. Но, несмотря на это, они не останавливаются!

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Россияне уверенно окопались на фронте

Это подтвердил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк. Он выложил в сеть карту, на которой можно увидеть, насколько основательно оккупанты подготовились к контрнаступлению ВСУ.

На карте, которую он выложил, можно увидеть окопы врага до полномасштабного вторжения и после. Так, черным цветом нанесли фортификационные сооружения, которые враг возвел до 24 февраля 2022 года. А красным – новые. И их масштабы поражают и шокируют.



Аналитики показали масштабы оборонных сооружений россиян / Карта Брэди Африка

Эксперт отметил, что российские военные в Украине продолжают укреплять свою оборону вдоль линии фронта. По его словам, обновленная карта показывает, что появилось множество новых окопов. Их удалось зафиксировать с помощью спутников.

К примеру, говорит Африк, новые окопы и заграждения появились недалеко от Лисичанска, что в Луганской области. Последние оккупанты расставили вдоль дорог, ведущих к самому городу.

Кроме того, изрядно оккупировались российские захватчики вблизи Бахмута. Так, за месяцы наступления на город они не только ежедневно штурмовали его, но и рыли траншеи и укрепляли свою оборону вокруг.

К слову, в ОК "Юг" отметили, что оккупанты продолжают готовиться на полуострове Крым. Враги решили установить так называемые "зубы дракона" на берегу Евпатории. Россияне опасаются, что с моря на них будут наступать танки.



"Зубы дракона" на берегу Евпатории / Фото ОК "Юг"

Несмотря на то, что российские захватчики изрядно окопались, Зеленский порадовал хорошими новостями. Президент Украины отметил, что украинское контрнаступление набирает обороты.