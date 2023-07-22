На ній можна побачити, як окупанти готувалися до контрнаступу ЗСУ. Власне, саме побудова кількох ліній оборони й активне мінування всього навколо стає причиною того, що просуватися нашим військовим складно. Але попри це, вони не зупиняються!

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Росіяни впевнено окопалися на фронті

Це підтвердив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африк. Він виклав у мережу мапу, на якій можна побачити, наскільки ґрунтовно окупанти підготувалися до контрнаступу ЗСУ.

На карті, яку він виклав, можна побачити окопи ворога до повномасштабного вторгнення та після. Так, чорним кольором нанесли фортифікаційні споруди, які ворог звів до 24 лютого 2022 року. Натомість червоним – нові. І їхні масштаби вражають та шокують.



Аналітики показали масштаби оборонних споруд росіян / Карта Бреді Африка

Експерт зазначив, що російські військові в Україні продовжують зміцнювати свою оборону вздовж лінії фронту. За його словами, оновлена карта показує, що з'явилося безліч нових окопів. Їх вдалося зафіксувати за допомогою супутників.

До прикладу, каже Африк, нові окопи та загородження з'явилися неподалік Лисичанська, що на Луганщині. Останні окупанти розставили вздовж доріг, що ведуть до самого міста.

Крім того, добряче окупувалися російські загарбники поблизу Бахмута. Так, за місяці наступу на місто вони не лише щоденно штурмували його, а й рили траншеї та зміцнювали свою оборону навколо.

До слова, в ОК "Південь" зауважили, що окупанти продовжують готуватися на півострові Крим. Вороги вирішили встановити так звані "зуби дракона" на березі Євпаторії. Росіяни побоюються, що з моря на них наступатимуть танками.



"Зуби дракона" на березі в Євпаторії / Фото ОК "Південь"

Попри те, що російські загарбники добряче окопалися, Зеленський потішив хорошими новинами. Президент України зазначив, що український контрнаступ набирає обертів.