Россия продолжает террор: с самого утра в Днепре гремят взрывы, количество пострадавших возросло

Утром 16 ноября Россия нанесла удар беспилотниками по украинским городам. В Днепре прогремели взрывы.

Известно о погибших и раненых. Об этом написал начальник местной ОВА Александр Ганжа.

Какие последствия атаки?

В понедельник, 16 ноября, страна-агрессорка обстреливала Днепр. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивного БПЛА в направлении города.

Около 8:17 в Днепре прогремели взрывы.

Ганжа сообщил, что это уже второй удар по городу с начала утра. В результате обстрела один человек погиб.10 человек получили ранения, всех госпитализировали. Двое мужчин – 26 и 47 лет находятся в тяжелом состоянии.

Также загорелись автомобили на дороге. На месте работают все службы.

Российская атака на Днепр / Фото ОВА

Где сейчас тревога: смотрите карту

Также в ночь на 16 ноября российские войска выпустили по Украине 158 ударных дронов. Противовоздушная оборона сумела обезвредить 131 беспилотник