Такую информацию сообщили в телеграм-канале Донецкой облгосадминистрации.

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Также сообщается о трех раненых в Георгиевке, одном в Новоселовке и еще одном в Воздвиженке.

Сегодня удалось уточнить информацию о 3 раненых в Мариуполе, в том числе об одном раненом ребенке. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно,

– отметили в Донецкой ОГА.

Российская Федерация продолжает убивать гражданское население Украины, тем самым совершая геноцид украинского народа. "Каждый военный преступник будет наказан!" – отметили в сообщении.

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