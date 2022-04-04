Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Донецької обласної державної адміністрації.
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Також повідомляється про трьох поранених у Георгіївці, одного у Новоселівці та ще одного у Воздвиженці.
Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 поранених у Маріуполі, у тому числі про одну поранену дитину. Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо,
– зазначили у Донецькій ОДА.
Російська Федерація продовжує вбивати цивільне населення України, тим самим вчиняє геноцид українського народу. "Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – зауважили у повідомленні.
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