К сожалению, есть попадание. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Как сработала ПВО

Россия запускала БПЛА типа Shahed (более 50 из них – реактивные), "Гербера", дроны-имитаторы типа "Пародия". Они летели со следующих направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, оккупированные Донецк и Крым.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 российских БПЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 19 точках, а также падение сбитых (обломки) в 8 точках.

Обратите внимание! Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Напомним, что Россия атаковала Запорожье. Из-под завалов спасли 4-летнего мальчика и 45-летнего мужчину. К сожалению, погибли 2 женщины.

Также утром раздался взрыв в Киеве. В Соломенском районе зафиксировано попадание БПЛА между 5-этажным жилым домом и торговым заведением.