Пугал "Сарматами" и "Цирконами": Путин выступил на коллегии минобороны России

Российский диктатор Владимир Путин выступил перед минобороной России. Конечно, не забыл похвалить себя и спецоперацию.

Путин выступил на коллегии Минобороны 21 декабря. Свое выступление диктатор начал с минуты молчания в память о погибших оккупантов, которых сам послал в Украину на верную смерть.

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О чем говорил Путин

Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО. Очевидно, что диктатор хочет оправдать поражения на фронте.

Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО,

– сказал он.

При этом он убежден, что возможности вооруженных сил России якобы увеличиваются с каждым днем ​​и этот процесс будет наращиваться.

Диктатор считает, что задачи "специальной военной операции" будут выполнены.

Без ядерных угроз не обошлось

Путин сказал, что будет поддерживать и усовершенствовать боеспособность "ядерной триады". По его словам, это основа баланса сил в мире. Кроме того, диктатор пригрозил поставить межконтинентальные ракеты "Сармат" на боевое дежурство.

Межконтинентальные ракеты "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время,

– сказал он.

Также диктатор поставил перед минобороны усилить военно-воздушные силы России. Он заявил, что российская армия должна быть обеспечена всем самым современным и громко заверил, что финансирования ВС РФ нет никаких ограничений. По его словам, страна дает армии "все, что просят".

Что Путин сказал о "чмобиках"

Диктатор сказал, что из 300 тысяч мобилизованных половина будто бы проходит подготовку на полигонах и это "достаточный резерв", в который раз пообещав своему народу, что второй волны мобилизации вроде бы не будет.

И хоть где-то он не соврал, сказав, что частичная мобилизация обнаружила "определенные проблемы". Поэтому систему военкоматов нужно модернизировать.

Диктатор признал, что его страна нецивилизованная и обвинил во всем Запад

Традиционно Владимир Путин не забыл пожаловаться на Запад, который, по его мнению, виноват во всех смертных грехах.

После развала СССР Россия хотела стать частью цивилизованного мира, но нас там не ожидали,

– сказал диктатор.

Лидер России цинично заявил, что происходящее в Украине – трагедия. Однако она происходит якобы не по его вине, а по вине "третьих стран".

А еще Путин считает, что в 2014 году в Украине произошел "госпереворот" и ему до сих пор мерещатся неонацисты. Мол, это они делают геноцид, а русские оккупанты нас спасают, как "братский народ".

Путин выступил перед своим Минобороны: фото