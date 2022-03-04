Россия проигрывает информационную войну всухую, – экс-глава МИД Литвы
Россия планировала захватить Украину быстро и уверенно, но Вооруженные силы дали достойный отпор агрессору. Экс-глава Министерства иностранных дел Литвы считает, что Россия уже проигрывает информационную войну.
Об этом Линас Линкявичюс сказал в эфире 24 канала. По его словам, агрессия России – это вызов не только против Украины, но и против всего мира.
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"Утешает то, что Россия действительно проигрывает информационную войну всухую. Даже те, кто пытался понять Россию и Путина, не верят сейчас ни одному их слову", – заметил Линкявичюс.
Он отметил, что Россию отделили от всего цивилизованного мира: экономического, политического, культурного, спортивного.
Думаю, это очень важные аргументы. Однако внутри (России – 24 канал) он еще держится, ведь промывка мозгов еще работает,
– добавил экс-глава МИД Литвы.
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