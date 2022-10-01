На поле боя есть новая реальность, ее еще не все осознают, – Петреус о военном поражении Путина

Мобилизация, объявленная в России, ничего уже не изменит. Кремлевский диктатор Владимир Путин потерпит поражение.

Об этом в интервью сайту 24 канала рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. По его словам, даже применение ядерного оружия не изменит ситуацию на поле боя.

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Россия оказалась в очень грустной реальности

Петреус отметил, что на поле боя есть новая реальность.

Ее еще не все полностью осознают, но эта реальность очень печальна для России, ведь украинские войска в разы лучше, чем российские,

– подчеркнул генерал.

Он добавил, что результатом этого является тот факт, что Украина будет продолжать отвоевывать свои территории и пойдет дальше. Речь идет о политических решениях, которые будут принимать в Киеве.

"Но эту новую реальность Россия уже не изменит. Конечно, они сейчас проводят мобилизацию, но эта мобилизация, опять же, ничего не изменит", – заметил Петреус.

Смотрите интервью с Дэвидом Петреусом:

Он отметил, что эти мобилизованные – даже если бы они были в идеальном физическом состоянии – служили только год, и эта служба была годы назад.

"Россия просто не сможет тренировать своих новобранцев так, как это сейчас делает Украина с помощью НАТО. Поэтому Россия не изменит эту катастрофическую ситуацию, в которой она сейчас оказалась", – пояснил экс-глава ЦРУ.

Петреус подытожил, что в какой-то определенной точке в Кремле поймут, что ничего не сделают, даже если применят ядерное оружие. С их стороны, это будет еще одной катастрофической ошибкой, которая не изменит ситуацию на поле боя и не выведет Россию из этой катастрофической новой реальности.

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