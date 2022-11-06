Россия просит баллистические ракеты у Ирана: о чем это свидетельствует и какую угрозу они несут

Помогать России в войне против Украины отказывается весь цивилизованный мир. Следовательно, агрессор надеется получить баллистические ракеты от своего надежного союзника – Ирана.

Это свидетельствует о том, что запасы государства-агрессора заканчиваются. Нехватку собственных ракет нужно чем-то компенсировать. Удовлетворить эту потребность может Иран – в обмен на то, что ему может предложить государство-агрессор. Об этом 24 каналу сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Какую угрозу несут иранские ракеты

Известно, что Россия должна получить как баллистические ракеты, так и новые беспилотники Arash. Однако количество единиц пока неизвестно. По мнению спикера Воздушных сил ВСУ, Иран передаст столько оружия, сколько сможет себе позволить. И, конечно, эти ракеты и дроны доставят нам немалые хлопоты.

По словам Игната, ракеты с дальностью 300 и 700 километров обладают худшими тактико-техническими характеристиками по сравнению с теми же "Искандерами". Определяющую роль, подчеркивает он, играет дальность и точность. Это оружие считается высокоточным.

Неизвестно, насколько эффективны иранские ракеты. Но дальность позволяет делать определенные выводы относительно того, как им противодействовать.

– говорит Юрий Игнат.

Он отметил, что высшее государственное руководство уже работает над этим вместе с западными партнерами. Украина должна получить должную защиту от этих ракет.

Как утверждает спикер командования Воздушных сил ВСУ, у нас нет средств борьбы с баллистическими ракетами. "Против баллистических ракет ни у кого ничего нет", – отмечает он.

Дело в том, что противоракетная оборона имеет множество средств, являющихся частью единой системы. Так, один – два комплекса существенно не помогут. Поэтому самым действенным методом, подчеркнул Игнат, является уничтожение этих ракет на их позициях. Безусловно, нам нужно дальнобойное оружие, которым мы можем доставать противника именно там.

"Для нас это не новая угроза. С первого дня полномасштабного вторжения Россия обстреливала нашу территорию "Искандерами". Это просто пополняет их арсенал", – резюмировал Юрий Игнат.

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