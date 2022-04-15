Россия просит Бразилию помочь ей удержаться в G20

Россия становится все более изолированной страной на мировой арене. Поэтому ей приходится искать новых партнеров, чтобы хоть как-то удержать экономику от падения в пропасть.

Россия решила обратиться в Бразилию за помощью, чтобы удержаться в Международном валютном фонде, Всемирном банке и "Большой двадцатке" (G20). Для этого министр экономики России Антони Силуанов написал письмо министру экономики Бразилии Паулу Гуэдесу с просьбой помочь противостоять серьезным санкциям, введенным Западом после вторжения в Украину. Правда о самой войне, которую начала Россия, в письме ни одного упоминания.

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Кроме того, письмо датировано 30 марта, а получил его бразильский министр аж 13 апреля.

"За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке, чтобы ограничить или даже исключить Россию из процесса принятия решений", – написал Силуанов. Поэтому он просит Бразилию оказать "поддержку для предотвращения политических обвинений и попыток дискриминации в международных финансовых учреждениях и многосторонних форумах".

В письме Силуанов выставляет Россию чуть ли не жертвой Соединенных Штатов и их "сателлитов", которые "проводят политику изоляции России от международного сообщества". В качестве примера он приводит заморозку почти половины международных резервов России и блокирование внешнеторговых операций.

И будто именно страны G7 виновны в возникшем кризисе, ведь наложили на Россию "беспрецедентные экономические санкции". И чуть ли не откровенно угрожает, что этот кризис "может иметь длительные последствия, если мы не предпримем совместные действия для его разрешения". Ни слова, почему на Россию наложили санкции, российский министр не написал.

Стоит добавить, что до этого министер финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты не будут участвовать ни в каких встречах G20, если будет присутствовать Россия. Причиной она назвала вторжение в Украину.

Бразилия пока не поддерживает идею изоляции России из международной экономики. Министр иностранных дел Бразилии Карлос Франко заявил, что Бразилия выступает против исключения России из G20. А через неделю после начала войны президент Бразилии Жаир Болсонару посетил Москву с официальным визитом.