Росія вирішила звернутися до Бразилії за допомогою, щоб утриматися у Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та "Великій двадцятці" (G20). Для цього міністр економіки Росії Антоні Сілуанов написав листа міністру економіки Бразилії Паулу Гуедесу з проханням допомогти протистояти серйозним санкціям, запровадженим Заходом після вторгнення в Україну. Правда про саму війну, яку розпочала Росія, в листі жодної згадки.

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Окрім того, лист датований 30 березням, а отримав його бразильський міністр аж 13 квітня.

"За лаштунками ведеться робота в МВФ і Світовому банку, щоб обмежити або навіть виключити Росію з процесу прийняття рішень", – написав Силуанов. Тож він просить Бразилію надати "підтримку для запобігання політичним звинуваченням і спробам дискримінації в міжнародних фінансових установах і багатосторонніх форумах".

У листі Сілуанов виставляє Росію мало не жертвою Сполучених Штатів та їх "сателітів", які "проводять політику ізоляції Росії від міжнародного співтовариства". Як приклад він наводить замороження майже половини міжнародних резервів Росії та блокування зовнішньоторгівельних операцій.

І ніби саме країни G7 винні у кризі, яка виникла, адже наклали на Росію "безпрецедентні економічні санкції". І мало не відверто погрожує, що ця криза "може мати довготривалі наслідки, якщо ми не вживемо спільних дій для її вирішення". Жодного слова, чому на Росію наклали санкції, російський міністр не написав.

Варто додати, що до цього міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати не братимуть участі в жодних зустрічах G20, якщо буде присутня Росія. Причиною вона назвала вторгнення в Україну.

Бразилія поки не підтримує ідею ізоляції Росії з міжнародної економіки. Міністр закордонних справ Бразилії Карлос Франка заявив, що Бразилія виступає проти виключення Росії з G20. А за тиждень по початку війни президент Бразилії Жаір Болсонару відвідав Москву з офіційним візитом.