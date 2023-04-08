Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 8 апреля. Британская разведка констатировала, что России за осень и зиму не удалось довести до коллапса объединенную энергосистему Украины.

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Россия свернула кампанию массированных атак

Кроме того, в разведке Минобороны Великобритании отмечают, что сейчас Россия фактически свернула эту кампанию.

"Российская кампания с целью нанести серьезный ущерб объединенной энергосистеме Украины зимой 2022 – 2023 годов, вероятнее всего, провалилась. Россия наносила удары с расстояния с октября 2022 года, однако масштабные удары стали реже с начала марта 2023 года. Атаки меньшего масштаба (до 25) ракет) продолжаются, но, скорее всего, оказывают гораздо меньшее влияние на энергосистему", – отмечает разведка.

Также в обзоре говорится, что украинские операторы энергосистемы продолжают искать замену необходимых компонентов, в том числе разбитых трансформаторов.

Транспортировка и установка этого оборудования – логистический вызов, особенно если речь идет о больших трансформаторах, которые могут весить от 100 тонн.

"Ситуация с электроэнергией в Украине, скорее всего, улучшится с наступлением более теплой погоды. Планировка и подготовка к следующей зиме, скорее всего, уже началась", – информирует разведка.

Какая ситуация в энергосистеме Украины