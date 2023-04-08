Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 8 квітня. Британська розвідка констатувала, що Росії за осінь і зиму не вдалося довести до колапсу об'єднану енергосистему України.

Дивіться також Відключення світла в Україні: яка ситуація з електроенергією 7 квітня

Росія згорнула кампанію масованих атак

Крім того, у розвідці Міноборони Британії зазначають, що зараз Росія фактично згорнула цю кампанію.

"Російська кампанія з метою завдати серйозної шкоди об'єднаній енергосистемі України взимку 2022 – 2023 років, найімовірніше, провалилася. Росія завдавала удари з відстані із жовтня 2022 року, проте масштабні удари стали рідшими з початку березня 2023 року. Атаки меншого масштабу (до 25 ракет) тривають, але, скоріш за все, мають набагато менший вплив на енергосистему", – зазначає розвідка.

Також в огляді мовиться, що українські оператори енергосистеми продовжують шукати заміну необхідних компонентів, зокрема розбитих трансформаторів.

Транспортування і встановлення цього обладнання – логістичний виклик, особливо якщо йдеться про великі трансформатори, які можуть важити від 100 тонн.

"Ситуація з електроенергією в Україні скоріш за все покращиться з настанням теплішої погоди. Планування й підготовка до наступної зими, скоріш за все, вже почалася", – інформує розвідка.

Яка ситуація в енергосистемі України