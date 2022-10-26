Об этом 24 каналу сказал политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчан. Он подчеркнул, что западные союзники также проводят схожие учения.
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По его словам, ответ США будет, как всегда, если Россия использует ядерное тактическое, "грязное" или стратегическое оружие – параллельным.
Здесь можно предположить, каким будет ответ США на ядерные учения России. В частности, речь идет о дипломатическом и предупредительном ответе. Это все (учения в России – 24 канал) делается для шантажа Запада,
– заявил Чибухчан.
Он выразил надежду, что Запад не подвергнется этому шантажу, хотя сейчас сложные времена, повсюду выборы. "Надеюсь, что после выборов все успокоится и особенно после G20 все станет на свои места", – добавил аналитик.
Чибухчан о ядерных угрозах России, поддержке Украины и отношениях США с Ираном: видео
Что известно о ядерных учениях России
- В России 26 октября тренировались наземные, морские и авиационные стратегические силы сдерживания. В это время враг осуществлял запуски баллистических и крылатых ракет. Государство-агрессор якобы училось наносить удар "в ответ".
- За тренировкой даже наблюдал президент России Владимир Путин. Пропагандисты говорят, что поставленные во время тренировок задачи военные "выполнили в полном объеме". Все ракеты якобы долетели до целей и подтвердили свои характеристики.
- В то же время министр обороны государства-агрессора цинично отметил, что россияне тренировались наносить массированный ядерный удар "в ответ на ядерный удар противника". Какого противника – неизвестно.
К слову, Шойгу раньше вызванивал министрам всем странам и жаловался, что Украина якобы хочет применить "грязную бомбу". Такие действия руководства государства-агрессора могут означать только одно – этот сценарий планирует использовать Кремль.