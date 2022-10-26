Про це 24 каналу сказав політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян. Він наголосив, що західні союзники також проводять схожі навчання.

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За його словами, відповідь США буде, як завжди, якщо Росія використає ядерну тактичну, "брудну" чи стратегічну зброю, – паралельною.

Тут можна передбачити, якою буде відповідь США на ядерні навчання Росії. Зокрема, йдеться про дипломатичну і попереджувальну відповідь. Це все (навчання в Росії – 24 канал) робиться для шантажу Заходу,

– заявив Чібухчян.

Він висловив сподівання, що Захід не піддасться на цей шантаж, хоча зараз складні часи, всюди вибори. "Сподіваюся, що після виборів все заспокоїться і, особливо, після G20 все стане на свої місця", – додав аналітик.

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Що відомо про ядерні навчання Росії

У Росії 26 жовтня тренували наземні, морські та авіаційні стратегічні сили стримування. Під час цього ворог здійснював запуски балістичних та крилатих ракет. Держава-агресорка буцімто вчилася завдавати удару "у відповідь".

За тренуванням навіть спостерігав президент Росії Владімір Путін. Пропагандисти кажуть, що поставлені під час тренувань завдання військові "виконали у повному обсязі". Всі ракети буцімто долетіли до цілей і "підтвердили свої характеристики".

Водночас міністр оборони держави-агресорки цинічно зазначив, що росіяни тренувалися завдавати масованого ядерного удару "у відповідь на ядерний удар противника". Якого противника – невідомо.

До слова, Шойгу раніше видзвонював міністрам всім країнам й бідкався, що Україна буцімто хоче застосувати "брудну бомбу". Такі дії керівництва держави-агресорки можуть означати лише одне – цей сценарій планує використати Кремль.